俳優の石原良純が１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、前日のライブで活動を終了した嵐について言及。一時、松本潤と同じマンションに住んでいたことを明かし、松岡朱里アナを驚かせた。この日は嵐のラストライブの模様を取り上げた。良純は「ハワイでのお披露目が最初ですよね」と切り出し、「１人１人、いろんなことを（している）」と活動の幅の広さに感心した。そして「ぼく、松潤と一時同じマンションに