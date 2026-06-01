俳優の石原良純が１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、前日のライブで活動を終了した嵐について言及。一時、松本潤と同じマンションに住んでいたことを明かし、松岡朱里アナを驚かせた。

この日は嵐のラストライブの模様を取り上げた。良純は「ハワイでのお披露目が最初ですよね」と切り出し、「１人１人、いろんなことを（している）」と活動の幅の広さに感心した。

そして「ぼく、松潤と一時同じマンションに住んでいた。松潤、小栗旬、でも出川（哲朗）、石原良純もいるよって（書かれた）」と言うと、豪華メンバー過ぎるマンションの存在にワイプの松岡アナは目を丸くして驚きの表情だ。

良純は松潤とドラマ共演もしており「松潤くんなんかまだ少年だったし、２６年か…」としみじみした。

嵐とは数え切れないほど仕事をした羽鳥アナは「昨日、配信を見てしまったがために、残念になった。終わっちゃうのかって」と率直思い。「（配信）始まって３０秒で泣けました。その後もほぼ泣いてました」と打ち明け、「大野くんは、もう事務所に怒られないから思いきり日焼けして思いきり釣りをしてほしい」と呼びかけていた。