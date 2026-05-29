市販のカツでもプロの味！ シンプルなレシピのはずなんだけど、自分で作るとお店のものとなんか違うんだよなぁと思うことってありますよね？ サンドイッチをつくるお仕事をされていた、満月１５２０００さん直伝のこのレシピは、市販の惣菜のとんかつにひと手間加えるだけで、お店で買ってきたようなカツサンドを作ることができるんですよ。 コツはソースとカツの油を吸い取っておくこと。ソースは中濃ソース以外の材料を混