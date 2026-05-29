お惣菜でOK！プロが教える「カツサンド」の作り方

市販のカツでもプロの味！

シンプルなレシピのはずなんだけど、自分で作るとお店のものとなんか違うんだよなぁと思うことってありますよね？

サンドイッチをつくるお仕事をされていた、満月１５２０００さん直伝のこのレシピは、市販の惣菜のとんかつにひと手間加えるだけで、お店で買ってきたようなカツサンドを作ることができるんですよ。

コツはソースとカツの油を吸い取っておくこと。ソースは中濃ソース以外の材料を混ぜることがポイントです。ソースの塗り方にも工夫することでプロの味に近づきますよ。



※ 記事の表紙写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました

プロの味！カツサンドのポイント

ソースはウスターソース、中濃ソース、トマトケチャップを混ぜて作ります。ここを工夫することでぐっとお店の味に近づきます。





キッチンペーパーで全体をしっかりと包み、余計な油を落とします。





パンに挟むことを考えて、ソースはたっぷりつけます。ソースを容器に入れてカツをつけるようにするとしっかりつけることができます。





カツサンドも惣菜のとんかつを活用すれば簡単に作ることができます。ソースなどを工夫して、おうちでお店の味にぜひチャレンジしてみてくださいね。