韓国で6月3日の全国統一地方選挙を控え、スターバックスコリアの「タンク（戦車）デー」イベント騒動を巡る与野党の攻防が激化の一途をたどっている。【関連】韓国与党が「党内スタバ禁止令」→野党猛反発革新系与党「共に民主党」は、保守系野党「国民の力」チャン・ドンヒョク代表の発言を正面から取り上げ、「事実上のイルベ党宣言だ」と猛烈な非難を浴びせた。一方、「国民の力」は野党側の批判を「選挙用の人民裁判」と規定し