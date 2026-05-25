これは油断がならない小説だぞ、と46ページまで読んだところで呟いた。黒木あるじ『おしら鬼秘譚』（KADOKAWA）の主人公は、南東北を中心に発刊されている月刊タウン誌「みやぶら」で編集者を務めている桑見里帆という女性である。彼女が百貨店の催事フロアで行われている〈新春・せんだい古書フェア〉にやってくることから話は始まる。脱線するが、これは年末に行われている〈イービーンズ古本まつり〉がモデルだろう、と思っ