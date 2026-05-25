大相撲五月場所大相撲五月場所（夏場所）は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景が大関・霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2度目の幕内最高優勝を果たした。表彰式で披露された規格外の副賞に、ファンの視線が釘付けにされた。土俵上で一際目を引く品々が登場した。福井県賞の授与では、大量の梅干しがぎっしりと詰まった巨大なガラス製の器が披露された。さらに福島県知事賞の授与では、「天のつぶ」