X更新中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークス（24日、東京芝2400メートル）で、ジュウリョクピエロ（寺島）に騎乗し、女性騎手初のクラシック制覇を果たした今村聖奈が一夜明け、25日に自身のXを更新。JRAの女性騎手として初めてG1に勝利した感謝の思いを綴った。投稿では「ピエちゃん 普段は愛くるしい女の子なのに走ってるととっても漢気あってかっこいいG1ジョッキーにさせてくれてありがとう夢と希望を沢山与