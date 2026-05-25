敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に先発し、7回7安打3奪三振、1失点の好投。チームを5-1の勝利に導き、4勝目（4敗）を挙げた。この試合でブルペン陣が133年間で初の衝撃データを残していた。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで「ドジャースのブルペンは、38回連続無失点を記録している。これは、マウンドが現在の距離に変更された1893年以降では、球