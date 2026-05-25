敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に先発し、7回7安打3奪三振、1失点の好投。チームを5-1の勝利に導き、4勝目（4敗）を挙げた。この試合でブルペン陣が133年間で初の衝撃データを残していた。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXで「ドジャースのブルペンは、38回連続無失点を記録している。これは、マウンドが現在の距離に変更された1893年以降では、球団史上最長のブルペン連続無失点イニング記録だ」と紹介。さらに、「MLB全体でも2017年のインディアンス（現ガーディアンズ）が記録した38回2/3以来、最長の記録」だという。

ドジャースは現在、オフに3年総額6900万ドル（約107億円＝契約当時）で契約した守護神候補の右腕エドウィン・ディアスが右肘の関節遊離体（通称：ネズミ）の除去手術で離脱中。それでも球団記録を樹立した。

抜群の安定感を披露しているブルペン陣に、国内外のファンからは「つまり、かなりすごいってことだよね」「圧倒的」「これは、ほぼ4試合連続完封みたいなものだよ！ 信じられない。相手チームからしたら完全に悪夢だ」「ドジャースブルペンみんなぁ素晴らしい」「こうなると段々プレッシャー感じるかもねw いやーしかし素晴らしい」と、称賛が贈られている。

ラングス記者によると、1893年以降のMLB最長記録は、1962年のタイガースによる45回2/3だという。



（THE ANSWER編集部）