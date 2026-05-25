敵地ブルワーズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に先発し、7回7安打3奪三振、1失点の好投。チームを5-1の勝利に導き、4勝目（4敗）を挙げた。試合直後、球団が画像とともに発信した4単語に反響が寄せられている。山本は毎回安打を許す展開となったが、要所で併殺打や三振を奪い、ブルワーズ打線に7安打されながらも最少失点でマウンドを降りた。5回に打線が援護。タッカーの2