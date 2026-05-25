敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に先発し、7回7安打3奪三振、1失点の好投。チームを5-1の勝利に導き、4勝目（4敗）を挙げた。試合直後、球団が画像とともに発信した4単語に反響が寄せられている。

山本は毎回安打を許す展開となったが、要所で併殺打や三振を奪い、ブルワーズ打線に7安打されながらも最少失点でマウンドを降りた。5回に打線が援護。タッカーの2点適時打とパヘスの2ランで突き放した。

試合終了の10分後、ドジャース公式Xは青いユニホーム姿の山本が、マウンド上で力強く右腕を振り下ろしている躍動感あふれる投球フォームの写真を公開。下部には「投球回7.0」「被安打7」「自責点1」「与四球1」「奪三振3」と、この日の成績が記載された。

さらに、文面には「負けるという選択肢はなかった」と、英語の4単語からなる力強いメッセージを添えて投稿。これは、ブルワーズと対戦した昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズの会見で、山本が発した「何としても負ける訳にはいかない」という発言が英語に意訳されて現地で大流行したもの。日本語から英語、そして再び日本語へと伝わって生まれた“言ってない名言”を、因縁の相手との一戦で球団が改めていじる形となった。

球団公式のまさかの発信に、日本のファンからは「山本の言ってないけど言ったような気もするシリーズ好き」「ドジャース公式が、『負けるという選択肢はなかった』は草なんよ」「公式もしっかりネタにwww」「山本由伸の名言wwwwww」「これは完全に言った」「ヤマモロ語録！」などとコメントが寄せられ、笑いが漏れていた。



（THE ANSWER編集部）