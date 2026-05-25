米記者報道米大リーグ・ホワイトソックスは24日（日本時間25日）、敵地ジャイアンツ戦に5-8で敗れた。村上宗隆内野手は「2番・DH」で先発出場。4打数無安打だった。試合後、傘下のマイナー、3Aシャーロットに所属する西田陸浮内野手のメジャー昇格が決定したと、米記者が伝えている。米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーフィエン氏は試合終了から約40分後、Xで「リクウ