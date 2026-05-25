◆セリエＡ▽第３８節（最終節）パルマ１―０サッスオーロ（２４日、エンリオ・タルディーニ）【パルマ（イタリア）２４日＝倉石千種】パルマは後半３５分にアルムクヴィストの右クロスをＦＷペッレグリーノがヘディングで決めて１―０で勝利し、今季勝ち点４５の１２位で、ホームでの勝利でシーズンを締めくくった。パルマ所属の日本代表ＧＫ鈴木彩艶は、ベンチで出番はなく、コメントも残さなかった。今週、日本代表の国