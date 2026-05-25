THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は16日、全日本の得点の半分を持ち越した女子の最終日が行われ、合計154.378点で14位だった18歳・中村遥香（なんば体操クラブ／相愛学園高）が、チーム貢献得点による選出として代表に内定した。名前が呼ばれた瞬間、こぼれた涙に代表にかける想いが伝わってきた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）