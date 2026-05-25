インスタグラム更新フィギュアスケート男子で2017年に全日本ジュニア選手権を制した須本光希さんが24日、自身のインスタグラムを更新。7月からの進路を明かすと、ファンから歓喜の声が上がった。全日本ジュニア元王者の須本さんは、2022-23年シーズンで現役を引退。勝負のリンクに別れを告げてから3年、インスタグラムに「ご報告です」と題し、自身の進路をつづった。「この度、7月から大阪の浪速アイススケート場でインストラ