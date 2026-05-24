◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、両国国技館）左肩腱板（けんばん）損傷により夏場所を休場した横綱・大の里（二所ノ関）について、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は２４日、パリ公演（６月１３、１４日）に参加する方針を明らかにした。スポーツ報知の取材に「そのつもり」と話した。昨年１０月のロンドン公演では日本出身横綱として公演を盛り上げており、花の都でも力強い土俵入りが見られそうだ。夏場所後の５月３