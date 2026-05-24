◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（5月24日、東京ドーム）7連勝からの3連敗と苦しい巨人。阪神は立石正広選手がデビューしてから4連勝と、ドラフト1位の名に恥じぬ活躍を見せています。巨人の先発はドラフト1位の竹丸和幸投手。巨人は立石選手をドラフトで外して、竹丸投手を指名しているだけに、2人の対決が注目されます。解説は赤星憲広さん。「ジャイアンツは７連勝しての足踏みですが、大きな連勝をすると必ず反動は来るので