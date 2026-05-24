◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（5月24日、東京ドーム）

7連勝からの3連敗と苦しい巨人。阪神は立石正広選手がデビューしてから4連勝と、ドラフト1位の名に恥じぬ活躍を見せています。巨人の先発はドラフト1位の竹丸和幸投手。巨人は立石選手をドラフトで外して、竹丸投手を指名しているだけに、2人の対決が注目されます。

解説は赤星憲広さん。「ジャイアンツは７連勝しての足踏みですが、大きな連勝をすると必ず反動は来るので、交流戦にずるずるいかずにすんだと考えた方がいいと思います。才木（浩人）投手はどちらかというと走りやすいピッチャーだと思うので、ジャイアンツが足の速い選手をスタメンに出してくるかなと思います」と分析しました。

また、立石選手については「大学の頃からこのくらいの活躍をするだろうとは予想されていた。開幕にみたかったですけど、やっと見られたなという感じです」と一言。「長野（久義）くんみたいな、でも長野くんより長打が打てるバッターだと思います。あと、守備は内野手でやってきて、外野手はまだ始めたばかりなので、これからかなと思います」としました。この日、立石選手は本職とも言えるサードで出場。そちらも注目したいと赤星さんは続けました。

プレーボールは午後2時からです。