いやが応でも、ナフサ不足を認めたくない高市政権。ついには、こんな暴言が飛び出した。【もっと読む】カルビーの白黒パッケージ変更に過剰反応？ 企業努力に即ヒアリングする高市政権と支持者が叫ぶ不買運動のトンチンカンナフサ由来のインクの調達が不安定になる中、食品大手のカルビーが主力の「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更したのは、消費者だけでなく政府にとっても衝撃だったようだ。朝日新聞の電子版