いやが応でも、ナフサ不足を認めたくない高市政権。ついには、こんな暴言が飛び出した。

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ナフサ由来のインクの調達が不安定になる中、食品大手のカルビーが主力の「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更したのは、消費者だけでなく政府にとっても衝撃だったようだ。朝日新聞の電子版（20日配信）によると、カルビーの対応を知った「官邸幹部」が、「売名行為だろう」と吐き捨て、インク不足を否定したという。

朝日のXアカウントが〈カルビーに官邸幹部「売名行為だ」〉と記事を投稿すると、またたく間に大炎上。SNS上では〈インク削減で売名なんて〉〈ただの悪口でドン引き〉〈やりたくてやってるメーカーがどこにあるというのか〉と批判が殺到している。

そもそも、カルビーが「売名」する必要はあるのか。ポテトチップスは言うまでもなく大ヒット商品だ。広報担当者によると、2024年度は9億2000万袋を生産。単純計算で、国民1人あたり年7.4袋食べていることになる。ここ数年の同社の業績も好調だ。カルビーは石油供給の混乱を可視化させただけなのに、官邸は「ナフサ不足を口にするな」と言わんばかりに圧力をかける始末だ。

カルビー以外にもナフサ不足の影響が…

政府が現実から目をそらしている間にも、中東情勢の影響は広がり続けている。森永製菓は21日、ロングセラー商品のキャラメル「ハイソフト〈ミルク〉」と「塩キャラメル」を一時的に販売休止していると発表。一部の原材料の調達が困難になったという。

他にも、コンビニのファミリーマートが商品の包装デザインの色数削減を検討し、ローソンもコーヒー容器の蓋を紙製に転換する方針だ。政府の認識は、現場の実態とあまりに乖離している。

「社会不安が広がれば経済も落ち込むし、高市内閣の支持率にも響く。『不足している』とは絶対に認めたくないのでしょう。しかし、もはや『目詰まり』でごまかせる状況ではない。国民からは厳しい目が向けられているし、不用意な発言は厳に慎むべきです」（自民党関係者）

■昨年は「核保有」発言

しかも、高市官邸のトンデモ発言は、今回が初めてではない。昨年12月、官邸高官が記者団の取材に「日本は核兵器を保有すべきだ」と語ったとして、匿名ではあるものの大手メディアが一斉に報じた。

「発言の主は、元航空自衛隊空将の尾上定正首相補佐官とされています。高市首相と同じ奈良県出身で、以前から『核共有の検討』を訴えるなど、タカ派的な思想で共鳴するところがあったとか。民間人が首相補佐官に抜擢されるのは異例で、“お仲間人事”ともっぱらです。官僚からも『高市さんのこだわりが強すぎて官邸メンバーの人選にセンスがない』と嘆く声が聞こえてきます」（霞が関関係者）

結局、高市官邸のレベルが低いということだろう。ろくでもない政権だ。

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