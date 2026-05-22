楽天公式YouTubeが久保史緒里さんの始球式密着映像を公開元乃木坂46で俳優の久保史緒里さんが、16日に楽天モバイルパークで行われたソフトバンク戦でセレモニアルピッチを務めた。球団公式YouTubeが「コールを味方に」と題した密着映像を公開。練習に挑む様子や大役を終えた表情が明かされ、ファンは「相変わらず綺麗でカワイイ」「楽しんでる久保ちゃん可愛すぎる！」と喜びの声を上げている。宮城県出身の久保さんが大役を務