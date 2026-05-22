楽天公式YouTubeが久保史緒里さんの始球式密着映像を公開

元乃木坂46で俳優の久保史緒里さんが、16日に楽天モバイルパークで行われたソフトバンク戦でセレモニアルピッチを務めた。球団公式YouTubeが「コールを味方に」と題した密着映像を公開。練習に挑む様子や大役を終えた表情が明かされ、ファンは「相変わらず綺麗でカワイイ」「楽しんでる久保ちゃん可愛すぎる！」と喜びの声を上げている。

宮城県出身の久保さんが大役を務めるのはこれが6度目。まずは鈴木翔天投手、津留崎大成投手と練習したが、ボールの握り方を伝授した鈴木翔が「もう言うことないわ。おさるのジョージの次にうまいですね」と絶賛するほどの腕前だった。実際のマウンドでは、やや三塁側に逸れるも見事にノーバウンドで捕手のミットに収まった。

久保さんは「ひとまず届いたのでよかったなとホッとしています。津留崎投手が練習で『絶対にいける』とポジティブな気持ちにしてくださったこともあって、今までより『いけるいける』という気持ちで上がれました」と感謝。また「東北の皆さん温かくて……。今日もまさかの久保史緒里コールが聞こえてきて、なんて皆さん温かいんだろうというのをすごく感じた1日だったので、これからも皆さんと一緒にイーグルスを応援していけたらと思っております」と最高の笑顔で感想を語った。

貴重な“裏側”に、ファンは「久保さんが来ると、一気に場の空気が盛り上がりますよね」「投げる前に『いよっ！』って言うのが超絶カワイイ！」「始球式でこんな声援受けてんの初めて見たわw」「練習から見せてくれるのうれしい！」「ごっつい顔小さくて可愛すぎるな」「めちゃくちゃフォームと球筋良くなってるやん……」「こんな綺麗な人に微笑まれたら絶対に好きになっちゃう」「女神すぎる」と釘付けだった。（Full-Count編集部）