元野良猫とワンコが一緒にお昼寝している光景は、まるで絵本の1ページのようで…？仲良しで尊い姿にほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で46万1000回再生を突破。「可愛い」「とても癒される」「ずっと見てられる」といった声が寄せられています。

【動画：『犬が大好きな元野良猫』と『塩対応な犬』が一緒に眠ったら→おててを添えて…絵本のような『尊すぎる光景』】

元野良猫とワンコが一緒にお昼寝

TikTokアカウント「shibanzu」に投稿されたのは、柴犬の「あんず」ちゃんと元野良猫の「ゆず」ちゃんの微笑ましい日常の一コマです。

ゆずちゃんはあんずちゃんのことが大好きで、いつも「好き好き！遊んで！構って！」とベタベタ甘えているそう。一方のあんずちゃんは「やめて」と拒否したり無表情でスルーしたり、塩対応なことが多いとか。ある日、そんな2匹が一緒にお昼寝していて…？

いつものようにあんずちゃんにぴとっとくっつき、甘えながら眠っているゆずちゃん。あんずちゃんは迷惑そうにしているかと思いきや、なんとゆずちゃんの背中に腕を回し、優しく抱きしめるようにして眠っていたとか！普段は塩対応でも、なんだかんだゆずちゃんを可愛く思っていることが伝わってきて、思わず頬が緩みます。

尊すぎる光景にほっこり

ゆずちゃんは大好きなあんずちゃんの温もりや匂いを感じながら、幸せそうにすやすや…。そしてあんずちゃんも穏やかな微笑みを浮かべて、とても幸せそうなお顔で眠っていたそうです。

種族の違う2匹が兄弟か恋人同士のように仲良く寄り添って寝ているなんて、まるで絵本の世界のよう…！あまりにも尊い光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しい世界」「素敵な家族」「出会えて良かったね」「もうカップルですやん！」「どうか長生きしてください」「見てるだけで幸せな気持ちになれる」といったコメントが寄せられています。

別の日も仲良く夢の中へ…

別の日にも、2匹が仲良くお昼寝する様子が投稿されています。最初、あんずちゃんはゆずちゃんに「遊んで！」とちょっかいを掛けられて、「うるさくて眠れない」と困っていたそう。しかしだんだんゆずちゃんも眠くなってきたようで、しばらくするとあんずちゃんと一緒に夢の中へ…。

この時のあんずちゃんはゆずちゃんの肩に両手を乗せて後ろから抱きしめ、ゆずちゃんはあんずちゃんのお手々をぎゅっと握って眠っていたそうですよ。いつまでも2匹が仲良しでいて、愛にあふれた日々を過ごせますように。

あんずちゃん＆ゆずちゃんの仲睦まじい姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibanzu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibanzu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。