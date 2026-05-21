世界各国のお酒をその場で飲み比べて楽しめるイベントが、鹿児島市の山形屋で5月21日から始まりました。お酒の数は、約700銘柄。相性ぴったりのグルメも並び、自分だけのマリアージュを楽しむことができます。ビールに日本酒。お酒のお供に手羽先も――！鹿児島市の山形屋で21日から始まった「酒博」には、世界10か国以上から、約700銘柄のお酒が大集合。テーブルや椅子も設けられ、買ったお酒