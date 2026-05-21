◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

「打者大谷」が21日午前、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号となる先頭打者本塁打を放った。

初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、95・5マイル（約153・7キロ）の高め直球を振り抜くと、高く上がった打球は中堅右に着弾。初球を先頭打者アーチにし、敵地ファンも騒然となった。この先頭打者アーチは打球速度111.3マイル（約179キロ）、398（約121・3メートル）、打球角度39度を計測した。

この「打者大谷」の一発にネット上では「何回見ても漫画の世界すぎる」「ワクワクが止まらない」「打者大谷が投手大谷助けるの神じゃん 二刀流無双」「打者大谷復調してて神」「打者大谷が投手大谷を援護 すごいパワーワードｗ」「打者大谷が投手大谷を援護！」などの声が上がっている。