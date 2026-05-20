石川県中能登町の障害者支援施設で職員が利用者にけがをさせるなどの虐待行為が明らかとなり、県はこの施設に対し、新たな利用者の受け入れを3か月間停止する行政処分をき20日付で通知しました。行政処分の対象となったのは中能登町良川の社会福祉法人つばさの会が運営する障害者支援施設「つばさ」です。この施設では2021年7月、職員が利用者に出血を伴うけがをさせる身体的虐待が発生し、県が行政指導を行いました。利用者の顔を