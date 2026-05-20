5月16日、人気モデル・滝沢眞規子が自身のYouTubeチャンネルを更新。家族ぐるみで交流が深い元TOKIO・長瀬智也との対談動画を公開し、反響が集まっている。「いまはほとんどメディア露出していない長瀬さんですが、相変わらずワイルドな風貌と男前な笑顔を見せ、ファンを安堵させています。長瀬さんは、滝沢さんの夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と仲がよく、滝沢さんとも20年来の仲ですから、今回のYouTube出演にも納得