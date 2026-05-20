5月16日、人気モデル・滝沢眞規子が自身のYouTubeチャンネルを更新。家族ぐるみで交流が深い元TOKIO・長瀬智也との対談動画を公開し、反響が集まっている。

「いまはほとんどメディア露出していない長瀬さんですが、相変わらずワイルドな風貌と男前な笑顔を見せ、ファンを安堵させています。長瀬さんは、滝沢さんの夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏と仲がよく、滝沢さんとも20年来の仲ですから、今回のYouTube出演にも納得がいきます」（芸能担当記者）

動画内では、滝沢が「独身でずっといらっしゃるんですか？どうするんですか？」とけしかけ、長瀬が「現在（恋人は）いないですよ！大切な人もいないのに願望あったら、この歳で気持ち悪くないですか？」と苦笑いするなど、率直な会話もみられた。

長瀬の近影だけでなく、動画で注目を集めたのは、滝沢が見せた“距離感の近さ”だった。「あたしの友達じゃないからね」と長瀬の腕や肩に触ったり、もたれかかったりする場面も見られ、コメント欄がざわついている。

《旦那の友達にボディタッチ多すぎん？》

《過剰なボディタッチが気になったな》

《人間ってこんなにボディタッチするっけ？したくなる気持ちも分かるが》

とはいえ、心配無用のようだ。滝沢の夫・滝沢伸介は、長瀬との関係性を過去につづったことがある。

「ちょうど3月、伸介さんが自身のInstagramに、長瀬さんと眞規子さんの2ショットをアップしたことがあったんです。長瀬さんが眞規子さんの肩を抱いて決めポーズするという“密着写真”でしたが、投稿文には『＃ほぼ家族』とつづられており、長瀬さんとの深い親交がうかがえました。眞規子さんのInstagramに長瀬さんが登場することもあり、『長瀬くんはもはや滝沢ファミリー』と、こちらも家族扱い。距離感が近いのは、20年来の信頼関係があるからこそでしょう。

また、長瀬さんと伸介さんは“音楽”でもつながっています。2011年、伸介さんや長瀬さん、バイク仲間数人とバンドを結成。まだTOKIOにいた頃だったので、長瀬さんは覆面をかぶって参加していたそうです。事務所退所後には、伸介さん主催のイベントでDJをしていた時期もあったと『NEWSポストセブン』が伝えています。長瀬さんにとっては、公私ともに頼れる兄貴分といった存在なのでしょう」（同前）

かつてに比べるとメディアで姿を見る機会が減った長瀬だが、現在も多くの仲間に囲まれている様子が伝わる動画だった。