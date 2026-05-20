「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」ロゴ 株式会社ロッキング・オン・ジャパン主催・企画制作「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」の第1弾出演アーティストが20日、発表された。また、あわせてチケット第1次抽選先行受付がスタートした。【写真】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」第1弾出演アーティストROCK IN JAPAN FESTIVALは2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。今年も5日間にわたり、音楽シーンを牽