

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」ロゴ

株式会社ロッキング・オン・ジャパン主催・企画制作「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」の第1弾出演アーティストが20日、発表された。また、あわせてチケット第1次抽選先行受付がスタートした。

【写真】「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」第1弾出演アーティスト

ROCK IN JAPAN FESTIVALは2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。今年も5日間にわたり、音楽シーンを牽引する100組以上のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。

本フェスは2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移して以来、快適性と回遊性の高い会場づくりを追求してきた。ステージ間の移動はもちろん、飲食エリアやグッズエリアへもスムーズに行き来が可能で、巨大なスケールながらも機能的にまとまった、究極のフェス空間が広がっている。

昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となります。

開催概要

出演アーティスト

日程：2026年9月12日・13日／19日・20日・21日会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）開場 8時30分／開演 11時45分／終演 20時15分（各日とも予定）※雨天決行（荒天の場合は中止）9月12日（土）アイナ・ジ・エンド / Awich / XG / go!go!vanillas / Chilli Beans. / トゲナシトゲアリ / なとり / Vaundy / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / plenty / My Hair is Bad / Maki / LANA9月13日（日）[Alexandros] / Age Factory / KUZIRA / Cloudy / クリープハイプ / サバシスター / Da-iCE / 日食なつこ / NELKE / ハルカミライ / FRUITS ZIPPER / ポルカドットスティングレイ / 宮本浩次 / MONGOL800 / 『ユイカ』 / Laughing Hick9月19日（土）=LOVE / KANA-BOON / CUTIE STREET / Chevon / シンガーズハイ / ずっと真夜中でいいのに。 / CHiCO with HoneyWorks / DISH// / NEE / ねぐせ。 / NOMELON NOLEMON / ハンブレッダーズ / 星街すいせい / マルシィ / muque / yama / ヤングスキニー9月20日（日）あいみょん / Ayumu Imazu / indigo la End / 四星球 / sumika / 超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク） / DXTEEN / NiziU / Hump Back / 平井 大 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / ブランデー戦記 / BLUE ENCOUNT / フレデリック / MON7A / レトロリロン / レミオロメン9月21日（月・祝）Ado / ano / UNFAIR RULE / CANDY TUNE / CLAN QUEEN / SHANK / syudou / すりぃ / 10-FEET / ファントムシータ / Fear, and Loathing in Las Vegas / Paledusk / マキシマム ザ ホルモン / ももいろクローバーZ / ヤバイTシャツ屋さん / 礼賛 / WANIMA...and more!!