大好きなパパが4日間ぶりに帰ってきた時のわんちゃんの光景が、83万再生を超える反響を呼ぶことに。パパがお出かけする時には寂しそうな表情で見送っていたわんちゃん。しかし、帰宅したパパを見た瞬間、予想外の反応を始めて…？ 4日ぶりにパパと再会したわんちゃんの光景には、「怒ったフリする彼女みたい」「声は怒ってるけど顔は喜んでるｗ」とコメントが寄せられることとなりました。 【動画：4日間、家を留守にした結