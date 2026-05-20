5月18日、日本テレビのバラエティ番組『サクサクヒムヒム』公式サイトが23日放送回の番宣動画を公開。“まさかの御本人登場！”と銘打たれ、女優の沢尻エリカが出演することが告知された。「2024年2月、舞台『欲望という名の電車』で約4年ぶりに芸能界復帰した沢尻さんですが、その後は目立った活動を見せていませんでした。しかし、2025年から精力的に動き出し、今年2月27日公開の映画『＃拡散』に出演してスクリーンに本格復帰