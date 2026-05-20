5月18日、日本テレビのバラエティ番組『サクサクヒムヒム』公式サイトが23日放送回の番宣動画を公開。“まさかの御本人登場！”と銘打たれ、女優の沢尻エリカが出演することが告知された。

「2024年2月、舞台『欲望という名の電車』で約4年ぶりに芸能界復帰した沢尻さんですが、その後は目立った活動を見せていませんでした。しかし、2025年から精力的に動き出し、今年2月27日公開の映画『＃拡散』に出演してスクリーンに本格復帰。

また、約20年ぶりの写真集『DAY OFF』（幻冬舎）を5月23日に発売すると発表されています。写真集の宣伝としての地上波出演と見られますが、注目を集めるのは間違いないでしょう」（芸能記者）

番組ではSnow Manの佐久間大介や、現在療養中のバナナマン・日村勇紀の代役となるハライチ・澤部佑を相手に“赤裸々トーク”を繰り広げるという。

「前髪をハーフアップにしておでこ全開の髪型、白いTシャツ姿で登場した沢尻さんはニコニコと笑顔でトークを展開。4月に40歳になりましたが、その美貌は健在です。また、Xでは18日に都内で行われたアメリカのオルタナバンド・デフトーンズのライブ会場で、スクリーンにヘルタースケルター出演時の沢尻さんらしき姿が映しだされたと話題になりました。写真集発売を前に、話題作りが着々と進められている様子です」（前出・記者）

このまま一気に大型映画や連続ドラマ出演も狙えそうな露出を見せ始めた沢尻。Xでも歓迎のポストが書き込まれている。

《沢尻エリカちゃんには、これからどんどん前に出てほしいね！！キレイだし！！頭、回転速いし！！》

《時代は沢尻エリカ》

「沢尻さんといえば、2007年の“別に“騒動もよく語られるところではありますが、当時はあまりの多忙ぶりにメンタルのバランスが崩れていたそうです。

今は自分のペースで仕事ができているのでしょう。これからもポテンシャルが存分に発揮されそうです」（前出・記者）

久々の地上波トークで過去の印象を払拭することができるか。沢尻の復活劇の第1幕となるかもしれない。