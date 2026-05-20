◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）いわきの西日が差し込むまっさらなダイヤモンドを、巨人・平山功太内野手（２２）はあっという間に一周した。バットを手にスマイル全開でベンチへ戻った新切り込み隊長を、ナインが手荒いハイタッチで出迎えた。「必死にバット振った結果がいい結果になってくれたので良かった」。球団の育成ドラフト出身では２１年の松原聖弥以来、２人目となる初回先頭打者弾が、プ