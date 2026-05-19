チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロが19日、自身の公式Instagram（＠joaopedro.oficial）を通して、FIFAワールドカップ2026に臨む同代表のメンバーからの落選を受けての心境を綴った。現在24歳のJ・ペドロは、ブライトン在籍時の2023年11月にブラジル代表デビュー。その後行われたコパ・アメリカ2024でのメンバー入りこそ叶わなかったが、以降もコンスタントに“セレソン”入りを果たし、これまでに国際Aマッ