「ちょっと、この番組（の内容）とは違うかな」芸人たちが私生活で使った領収書やレシートと、それにまつわるエピソードを司会のお笑いコンビ・千鳥の大悟が査定し、内容がおもしろければ全額をキャッシュバックする『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）。5月11日、18日放送回では、お笑いコンビ・カカロニの栗谷が2週にわたり登場したが、そのなかで大悟が冒頭のような言葉を呟き、涙を浮かべる場面があった。大悟の涙腺がゆる