「ちょっと、この番組（の内容）とは違うかな」

芸人たちが私生活で使った領収書やレシートと、それにまつわるエピソードを司会のお笑いコンビ・千鳥の大悟が査定し、内容がおもしろければ全額をキャッシュバックする『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）。5月11日、18日放送回では、お笑いコンビ・カカロニの栗谷が2週にわたり登場したが、そのなかで大悟が冒頭のような言葉を呟き、涙を浮かべる場面があった。大悟の涙腺がゆるんだ理由を、芸能担当記者が語る。

「栗谷さんは“童貞芸人”をウリにしていましたが、2024年にマッチングアプリを始め、その様子が同番組でも紹介されていました。

そして2025年3月、ついに2歳年上の彼女を射止め、3カ月後には東京ディズニーリゾート近くの高級ホテルでプロポース。カルティエの婚約指輪を渡し、同年11月に入籍して、夫婦になりました。今回は、このときのホテル代を査定してもらったのです」

栗谷は「彼女を芸人仲間には会わせない。彼女のことを好きになってしまうから」とのろけ、プロポーズから1年後には、女の子のパパになった。

あまりにも早い展開に、共演者たちも驚いた。とはいえ、これだけなら単なる「おめでたいエピソード」だったが、栗谷には急いだ“理由”があった。

「栗谷さんのお父さんが、大腸がんの末期だったのです。高校1年生のときに栗谷さんの両親は離婚し、以来、栗谷さんはお父さんに育てられました。

料理上手だったお母さんと違って、お父さんが作る弁当は、栗谷さんいわく『唐揚げや生姜焼きばかりで、茶色かった』そうです。それについて愚痴を言ったことを、栗谷さんはずっと後悔していたそうです。

そうしたこともあり、『自分は何も親孝行ができなかった。せめて孫の顔だけは見せたい』と思ったといいます」（同前）

しかし願いはかなわず、孫の誕生を見届けることなく、父親は他界した。栗谷は、そのときを思い出しながら、声を絞り出すように「最期に『ありがとう』と『ごめんなさい』と伝えたかった」と番組で語った。

「童貞からパパになった」と、タイトルこそお笑いネタだったが、内容は栗谷の「人間ドキュメント」だった。放送終了後、Xには

《まだ1年の半分も終わってないけど今年で一番泣いたかも》

《久々にテレビ番組で涙腺緩んだかも》

など感動したというコメントや、栗谷が「かわいい」を連発していたように

《娘、赤ちゃんなのに既にかわいんだが》

という感想も多く寄せられていた。

「いいパパになれるか分からないですけど、20歳までは絶対にメシを食わせます」と決意を語った栗谷。パパとして今後、どんな新しい芸を披露するのか楽しみだ。