JR東日本と西武鉄道は、JR武蔵野線と西武池袋線を結ぶ連絡線を活用した直通臨時列車の運行と、新秋津駅〜秋津駅間の乗換通路整備に合意した。JR東日本の新秋津駅と西武鉄道の所沢駅間には、新造車両の搬入や西武鉄道多摩川線の車両検査のため、JR東日本の線路を通じて西武鉄道の車両を輸送する際に使用する連絡線がある。この連絡線を活用し、臨時列車の直通運転を2028年度から開始する。秩父エリアやベルーナドームといった西武線