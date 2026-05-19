14日に呉市音戸町の船の解体現場で発生した火事について呉市は19日、鎮火したと発表しました。火事が起きたのは、呉市音戸町渡子の中本船舶工業です。消防などによると14日午後0時50分頃、付近の住人から「大量の黒煙があがっている」と通報が相次ぎました。廃船や廃材が焼け、係留している船にも燃え移りました。呉市によると、鎮圧した16日以降も火がくすぶっていましたが、19日午後1時に鎮火を発表しました。■住民「真っ