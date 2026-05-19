◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１９日・京セラドーム大阪）４連敗中のオリックスは、野手最年長の西野に期待だ。午前に行われたファーム・リーグの広島戦（京セラドーム大阪）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、ソフトバンク戦も「６番・二塁」と「ひとり親子ゲーム」。３５歳の打撃職人が、５連敗阻止へ燃えている。１（右）中川２（左）西川３（Ｄ）森友４（一）太田５（三）宗６（二）西野７