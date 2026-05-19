新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。本番組の密着企画「NO MAKE」で元バレーボール日本代表で監督も務めた中垣内祐一氏に独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。かつてバレーボール全日本代表の絶対的エースとして活躍し、2021年の東京オリンピックでは代表監督として29年ぶりに日本をベスト８へ導い