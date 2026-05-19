中垣内祐一…過去の栄光に固執しないバレー界レジェンドの生き様
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。本番組の密着企画「NO MAKE」で元バレーボール日本代表で監督も務めた中垣内祐一氏に独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。
かつてバレーボール全日本代表の絶対的エースとして活躍し、2021年の東京オリンピックでは代表監督として29年ぶりに日本をベスト８へ導いた中垣内氏。監督退任後の2022年、地元・福井県に戻り実家の農業を継ぐことに。米農家へ転身した理由について、中垣内氏は「50歳過ぎて会社にいられるのって長くても15年」「肩書きがなくなったらどういうことができるんだろうって考えた時に、手に職をつけるというか地道に仕事をしていく。できるだけ早く飛び込めば、それなりのこともできるだろうし」と先の人生を見据えた決断だったことを明かした。
「江ノ島の面積と同じぐらい、バレーコートでいうと2200面くらい」という広大な田んぼで化学肥料を一切使わず農薬も減らした特別栽培米作りに励んでいる中垣内氏は、収入面について問われると、「収入は大いに下がりますけど、別にそれが目的ではなかったし、そんなことは最初からわかってた。嫌だったらやらなければいいだけの話」ときっぱり。「昔話はどうでもいいし、昔の成功も失敗もどうでもいい。大事なのは足元とそれから先」と還暦を前に米作りの“プロ”を目指す真っ直ぐな生き様を語った。
また、現役時代は194cmの高身長と甘いマスクで絶大な人気を誇った中垣内氏だが、当時の自分については「一歩引いている自分がいつも心の中にありましたよ。バレーボールがちょっとできたからといって、人間としての評価が決して高いわけではなくて。キャーキャー言われるような人気はメディアがそうしただけであって、大したことないとずっと引いていた」と冷静に回顧。さらに、自身のバレーボール人生については「ある程度のとこまでやらせてもらえたと思うし、心残りないバレー人生だった」と振り返り、「いつまでもそれにしがみついていようとは思わない。（自分は）終わってる人、もう古い人だから。そういう人は若い人に譲っていくべき」と過去の栄光に固執することのない潔さをのぞかせた。
現在の日本代表チームや選手たちの話題になると、「あんまり昔みたいな目で見ていない。もういちファンというか、あいつらのこと親戚のおっちゃんのような気持ちで見ている」と笑顔に。石川祐希選手や高橋藍選手については「基本的にコーチがいらない選手なので、別に指導はなかったな」と絶大な信頼を寄せ、西田有志選手についても「最初は技術的な指導をしたかもしれないけども、どんどん吸収する。西田はもうそういう選手」とその才能を称賛。また、西田選手とは現在も交流が続いているそうで、「時々米送ったりとか。西田が『米送れ』って言っているから、リーグ終わったら送ってやろうかな」と微笑ましい関係性を明かした。
バレー界のレジェンドが選んだ第二の人生と、農業にかける思いに密着した模様は、現在も「ABEMA」にて無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
かつてバレーボール全日本代表の絶対的エースとして活躍し、2021年の東京オリンピックでは代表監督として29年ぶりに日本をベスト８へ導いた中垣内氏。監督退任後の2022年、地元・福井県に戻り実家の農業を継ぐことに。米農家へ転身した理由について、中垣内氏は「50歳過ぎて会社にいられるのって長くても15年」「肩書きがなくなったらどういうことができるんだろうって考えた時に、手に職をつけるというか地道に仕事をしていく。できるだけ早く飛び込めば、それなりのこともできるだろうし」と先の人生を見据えた決断だったことを明かした。
また、現役時代は194cmの高身長と甘いマスクで絶大な人気を誇った中垣内氏だが、当時の自分については「一歩引いている自分がいつも心の中にありましたよ。バレーボールがちょっとできたからといって、人間としての評価が決して高いわけではなくて。キャーキャー言われるような人気はメディアがそうしただけであって、大したことないとずっと引いていた」と冷静に回顧。さらに、自身のバレーボール人生については「ある程度のとこまでやらせてもらえたと思うし、心残りないバレー人生だった」と振り返り、「いつまでもそれにしがみついていようとは思わない。（自分は）終わってる人、もう古い人だから。そういう人は若い人に譲っていくべき」と過去の栄光に固執することのない潔さをのぞかせた。
現在の日本代表チームや選手たちの話題になると、「あんまり昔みたいな目で見ていない。もういちファンというか、あいつらのこと親戚のおっちゃんのような気持ちで見ている」と笑顔に。石川祐希選手や高橋藍選手については「基本的にコーチがいらない選手なので、別に指導はなかったな」と絶大な信頼を寄せ、西田有志選手についても「最初は技術的な指導をしたかもしれないけども、どんどん吸収する。西田はもうそういう選手」とその才能を称賛。また、西田選手とは現在も交流が続いているそうで、「時々米送ったりとか。西田が『米送れ』って言っているから、リーグ終わったら送ってやろうかな」と微笑ましい関係性を明かした。
バレー界のレジェンドが選んだ第二の人生と、農業にかける思いに密着した模様は、現在も「ABEMA」にて無料で視聴可能。
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