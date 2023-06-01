ダンスボーカルグループ「超特急」の最新シングル「ガチ夢中！」が、自己最高記録となる初週４７万枚を売り上げ、２５日付の「オリコン週間シングルランキング」で１位を獲得したことが１９日、発表された。「ＡｗＡＡｗＡ」「ＮＩＮＥＬＩＶＥＳ」に続く３作連続、通算４作目の１位獲得。「ＮＩＮＥＬＩＶＥＳ」の初週売り上げ２８．７万枚（２０２５年１０月１６日付）を大きく上回り、初週売り上げ３０万枚超え（３０