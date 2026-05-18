俳優の水上恒司が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。【動画】⽔上恒司、映画さながら800万円ばらまきに挑戦するも「結構あっけないですね…」福⼠蒼汰への憧れを捨てきれず日本映画史上初めての新宿・アルタ前を封鎖して撮影。内田監督によると現場に訪れた警察官からも「よく封鎖できたな」と言われ