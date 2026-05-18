水上恒司、新宿・歌舞伎町に凱旋 撮影中も路上で「一般の方がケンカしてました」
俳優の水上恒司が18日、東京・新宿の歌舞伎町タワーで行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の公開直前 歌舞伎町凱旋イベントに参加した。
【動画】⽔上恒司、映画さながら800万円ばらまきに挑戦するも「結構あっけないですね…」福⼠蒼汰への憧れを捨てきれず
日本映画史上初めての新宿・アルタ前を封鎖して撮影。内田監督によると現場に訪れた警察官からも「よく封鎖できたな」と言われたという。水上は「歌舞伎町の皆さん、こんばんは。お騒がせしております。映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の相葉四郎役を演じました水上恒司です。まさに、ここをチャリで爆走しました。ここに帰ってくることができて、うれしく思います」と笑顔を見せ、ゴジラ下を見ながら「この場所も懐かしい。この場所で撮影するのも大変だった。あの通りで一般の方が撮影中にケンカしてましたから」と秘話を明かしていた。また、劇中では本物の現金800万円がばらまかれた。水上は「悪役の気分を味わいたい」と1万円札を模したチラシをばらまいていた。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
イベントには、ユンホ、福士、パク、内田監督が参加した。
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日本映画史上初めての新宿・アルタ前を封鎖して撮影。内田監督によると現場に訪れた警察官からも「よく封鎖できたな」と言われたという。水上は「歌舞伎町の皆さん、こんばんは。お騒がせしております。映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の相葉四郎役を演じました水上恒司です。まさに、ここをチャリで爆走しました。ここに帰ってくることができて、うれしく思います」と笑顔を見せ、ゴジラ下を見ながら「この場所も懐かしい。この場所で撮影するのも大変だった。あの通りで一般の方が撮影中にケンカしてましたから」と秘話を明かしていた。また、劇中では本物の現金800万円がばらまかれた。水上は「悪役の気分を味わいたい」と1万円札を模したチラシをばらまいていた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を水上、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュン、韓国ヤクザ チャン・イス役をパク・ジファンが演じる。
イベントには、ユンホ、福士、パク、内田監督が参加した。