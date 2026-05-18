18日午後、和歌山県新宮市の山林から煙が出ているのが見つかり、消防が現場に向かっています。 警察や消防によりますと、午後3時すぎ、警察のヘリコプターが新宮市熊野川町の山林から煙が出ているのを見つけました。 消防は山林火災とみて、現場に向かっているということです。 和歌山県などによりますと、県の防災ヘリは定期検査で運休中のため、奈良県の防災ヘリに応援を要請し、上空から消火活動を行ったということで