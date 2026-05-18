陸上十種競技の元日本王者でタレントの武井壮（53）が18日、Xを更新。アスリートのドーピング問題についてあらためて私見を述べた。これまでにアスリートのドーピング違反行為を厳しく非難してきた武井。「ドーピングしなきゃ強さも示せない、弱さも受け入れられないようなヤツはアスリートでもなんでもないただのチート野郎だ」と書き出し、「そんなヤツがやってねえと嘘付いて試合出て死ぬ気で鍛えてきたアスリートから勝利を盗