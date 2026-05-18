雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは、5月15日に投稿を更新。同誌6月24日発売号の表紙を公開しました。【写真】モナキ、別人級のモデルショット「全員ビジュよすぎる〜！！！」同アカウントは「6月24日（水）発売号の表紙がモナキに決定しました」とつづり、同誌の表紙を公開。写っているのは普段とは異なるデザインスーツに身を包んだモナキのメンバー4人です。普段の明るいキャラクターとは一線を画す、クールな視