AWD＋2リッターターボの特別仕様車！ボルボ・カー・ジャパンは2026年5月7日、コンパクトSUVとして人気の「XC40」に特別仕様車「XC40 Ultra B4 AWD Selection（XC40ウルトラB4 AWDセレクション）」を追加し、同日より発売しました。XC40は、2018年の導入以来、洗練されたミニマルなデザインが高く評価され、日本国内で最も販売台数の多いボルボのベストセラーモデルです。【画像】これが2000cc「直4ターボ」エンジン搭載の XC40